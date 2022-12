Porto. Obra na Alexandre Herculano prolongada por falta de materiais

A obra de requalificação e modernização da Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, foi prorrogada até ao final do ano devido a atrasos na entrega de materiais, mas a autarquia mantém a reabertura do equipamento para abril de 2023.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara do Porto adiantou esta segunda-feira que "houve um recente pedido de prorrogação do prazo" para terminar a empreitada de requalificação e modernização da Escola Secundária Alexandre Herculano, previsto para 30 de novembro e que agora se estende até 30 de dezembro.

"Este pedido deve-se a atrasos na entrega de materiais indispensáveis nesta fase final", afirma a autarquia, assegurando, no entanto, que a data para reabrir a escola, nomeadamente, abril do próximo ano, "se mantém".

Em março de 2018, o município do Porto e o Ministério da Educação celebraram um acordo para a requalificação e modernização das instalações da Escola Secundária Alexandre Herculano, sendo que o custo da empreitada se estimava em sete milhões de euros. Deste valor, 950 mil euros eram suportados pelo município, 950 mil euros pagos pelo Estado e o restante, cerca de 5,1 milhões de euros, suportados por verbas do programa Norte 2020.

O concurso público entretanto lançado, com um valor base de sete milhões de euros, ficou deserto, com a maioria dos interessados a "declarar que o preço era insuficiente para a execução dos trabalhos".