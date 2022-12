Mau tempo. Chuva intensa causa estragos no sul do país

Na cidade de Faro, segundo a Proteção Civil, foram registadas, até ao momento, cerca de 30 ocorrências, sobretudo, inundações na via pública, espaços comerciais e garagens. Na ajuda às chamadas estão, além dos meios do concelho, elementos dos bombeiros de Portimão, Lagos e Loulé.

A chuva intensa que cai no sul do país desde as 7h00 desta segunda-feira já provocou estragos em várias localidades.

A Proteção Civil tinha emitido a meio da tarde de domingo um aviso à população, com previsões de precipitação e vento no sul do país, alertando para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias e deslizamentos de terras.

No total, segundo revelou à Renascença o oficial José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram registadas 137 ocorrências desde a meia-noite, sendo a maioria, 94, no concelho de Faro. Nos trabalhos estiveram envolvidos 322 operacionais e 123 meios terrestres.

Faro e Beja estão igualmente sob aviso amarelo por causa da possibilidade de trovoadas frequentes e dispersas (até às 15:00 de hoje) e do vento por vezes forte do quadrante sul, com rajadas até 70 quilómetros por hora (km/h) até às 18:00 de hoje.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O alerta emitido no domingo pela Proteção Civil tem por base as previsões meteorológicas do IPMA, que prevê para hoje períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos na região Sul, com possibilidade de ocorrência de trovoada e vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, sendo moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante sul na região Sul até ao meio tarde, e nas terras altas, com rajadas até 70 km/h.

"Salientam-se as condições para a ocorrência de precipitação mais intensa, com acumulação entre 10 a 20 mm/1h, sendo o período mais crítico entre as 00:00 e as 15:00 do dia 05 de dezembro, nos distritos de Faro e Beja, assim como a possibilidade da ocorrência de fenómenos extremos de vento", alertou a Proteção Civil.