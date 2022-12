Mais de 50% dos episódios na urgência geral e pediátrica do Amadora-Sintra são pouco ou não urgentes

O Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) registou na última semana uma média diária de 738 episódios de urgência, sendo que na geral e pediátrica 56% das situações eram pouco urgentes ou não urgentes, anunciou esta segunda-feira a unidade.

Em comunicado, o hospital Amadora-Sintra indica ainda que, atualmente, se mantém uma "elevada afluência aos serviços de urgência".

"O Serviço de Urgência Geral tem 84 doentes internados na Unidade de Internamento de Curta Duração (sala de observação do Serviço de Urgência) que aguardam vaga para internamento em enfermarias e 57 utentes com alta clínica que aguardam resposta da Segurança Social", lê-se na nota, divulgada cerca das 16h00.

A unidade hospitalar recomenda à população dos concelhos da Amadora e de Sintra, no distrito de Lisboa, que, em caso de doença súbita, seja contactada primeiro "a equipa de família no Centro de Saúde/Unidade de Saúde Familiar (cuidados de saúde primários)" ou a linha SNS24, através do 808 24 24 24, devendo ficar reservado o atendimento no hospital a "situações agudas, graves urgentes e emergentes".

O Hospital Fernando Fonseca abrange uma população de 550 mil habitantes residentes no concelho da Amadora e de Sintra, funcionando em articulação com os restantes hospitais da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

No dia 29 de novembro, chefes e subchefes das equipas do Serviço de Urgência do hospital apresentaram a demissão, por considerarem estar em causa a qualidade assistencial e a segurança dos utentes.