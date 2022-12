Esperança de vida caiu menos porque "Portugal é o terceiro país mais envelhecido da União Europeia"

Portugal é o terceiro país mais envelhecido da União Europeia e isso explica que, durante a pandemia, a esperança de vida tenha caído menos em Portugal do que na média dos 27 estados-membros, avança à Renascença Henrique de Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

De acordo com um relatório divulgado esta segunda-feira pela OCDE, em conjunto com a Comissão Europeia, a esperança de vida entre 2019 e 2021 recuou um ano e dois meses, na média dos 27. Mas em Portugal, o recuo foi de sete meses.

Apesar de ser um dado, aparentemente, positivo à primeira leitura, o presidente do ISPUP lembra que “a forma como calculamos a esperança de vida depende, sobretudo, do momento em que se morre. Se morremos em idades muito precoces, perdemos muitos anos de esperança de vida”.

A par com a Itália, Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa.