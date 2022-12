Urgências do Hospital de Loures encerradas ao INEM até à manhã deste domingo

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, fechou as urgências ao INEM até às 08h00 deste domingo. A notícia é avançada pelo jornal Público, com base em informações do gabinete de comunicação.

Segundo a mesma fonte hospitalar citada pelo jornal, os motivos prendem-se com o “aumento da afluência de doentes e os “constrangimentos no preenchimento das escalas médicas do serviço de urgência” do hospital.

De acordo com as informações da página da internet do Serviço Nacional de Saúde (SNS) dedicada aos tempos médios de espera, às 02h20 deste domingo estavam 13 utentes na urgência geral com pulseira “muito urgente” e com tempo médio de espera de 03h00, quando o recomendado para estas situações são 10 minutos.

O mesmo portal do SNS permite verificar que o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, não é o único na área da Grande Lisboa com tempos de espera superiores às recomendações. À mesma hora da madrugada deste domingo, no Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar de Lisboa Norte), estavam 31 doentes com pulseira “urgente” com um tempo de espera de 06h32, quando o recomendado são 60 minutos, para estes casos.