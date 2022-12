Urgência Geral do Hospital de Setúbal com constrangimentos

O Hospital de São Bernardo, em Setúbal, está com "constrangimentos" no atendimento de doentes no Serviço de Urgência Geral, situação que se deverá manter até às 20:00 deste domingo, revelou a Câmara de Setúbal.

Fonte oficial do Centro Hospitalar de Setúbal confirmou à agência Lusa que a Urgência Geral está a funcionar com constrangimentos e que os doentes estão a ser encaminhados para outras unidades hospitalares pelo Centro de Atendimento de Doentes Urgentes (CODU).

Segundo a Câmara de Setúbal, o CODU referiu que o Hospital de São Bernardo, que integra o Centro Hospitalar de Setúbal, está com constrangimentos no Serviço de Urgência Geral desde as 09:45, prevendo que a situação se mantenha até às 20:00 de hoje.

Fonte do município sadino revelou também que o Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de São Bernardo também esteve com "constrangimentos" nos últimos dias, situação que, segundo a previsão do hospital, só terá terminado às 09:00 de hoje. .

De acordo com o Centro Hospitalar de Setúbal, neste momento, a "Urgência de Ginecologia está a funcionar normalmente".

A Câmara de Setúbal referiu ainda que, na passada quarta-feira, pediu uma reunião ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal para analisar estes problemas, pedido que até ao momento não obteve resposta.