Incêndio em habitação causa quatro desalojados em Paços de Ferreira

Um incêndio deflagrou hoje no sótão de uma habitação em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, causando quatro desalojados, nomeadamente uma mãe e três filhos, adiantou à Lusa o comandante dos Bombeiros de Freamunde. .

Segundo o comandante José Domingos, o fogo terá deflagrado no sótão da casa, que tinha uma dupla função, dado servir como arrumos e habitação da família, agora desalojada.

O alerta, às 12:07, terá sido dado pelas crianças que estariam a dormir e se terão apercebido do sucedido, indicou. .

Pelo facto de o compartimento daquela habitação ter ficado com poucas condições de habitabilidade foram acionados os serviços de ação social da Câmara Municipal de Paços de Ferreira para realojar a família, contou o comandante. .

O comandante dos bombeiros explicou que na moradia viveriam várias famílias, dividindo-se pelos vários patamares, que não precisam de ser realojadas porque o fogo limitou-se ao sótão. .

No local do incidente estiveram 18 operacionais, acompanhados por seis viaturas. .