Homem morre atropelado no IC1, em Silves

Um homem morreu esta manhã atropelado por um veículo ligeiro em Silves, no Monte das Pitas, freguesia de Messines, avançou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

De acordo com a fonte, o alerta foi dado pelas 06:39, para um atropelamento no sentido sul/norte do IC1, tendo o óbito sido confirmado no local.

No local estiveram meios dos Bombeiros de Messines, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), num total de seis veículos e 12 operacionais.