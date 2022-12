Projeto humanitário para Moçambique apresentado este sábado no Porto

O Centro Missão Majajane é apresentado este sábado, às 15h00, na Reitoria da Universidade do Porto

Trata-se de uma organização portuguesa sem fins lucrativos, com sede em Portugal e atuação em Majajane, Moçambique, uma pequena comunidade com cerca de 400 pessoas. Conta com vários projetos em 12 áreas de intervenção, entre elas o ensino, a educação, o emprego, a saúde e a integração social.

Para dar a conhecer o projeto desenvolvido com a população de Majajane, na sua maioria mulheres, e jovens, com menos de 14 anos, a organização criou a primeira edição de encontros. "É uma forma de interagirmos uns com os outros, partilharmos ideias e mentalidades", avança a diretora do Centro de Missão, Anabela Ramalhão, em entrevista à Renascença.

"Queremos de forma pública mostrar que somos uma associação que apesar de muito nova, em muito pouco tempo já conseguiu construir algo de muito benéfico, como o apoio escolar e o apoio aos alunos", adianta a responsável do projeto.

Para já, a organização não governamental desenvolve a sua missão humanitária em Majajane, Moçambique, mas pretende alargar a sua área de atuação. "Temos uma visão muito internacional. Já estamos em contacto com a província da Zambézia, para onde vamos tentar levar a nossa missão", admite a diretora do Centro de Missão.

A ideia da ONG é continuar a crescer. Por isso, Anabela Ramalhão revela que será lançado "um programa de apadrinhamento, que visa apoiar crianças e jovens que necessitam de cuidados alimentares, de nutrição e de estudos. O objetivo é que os jovens possam continuar a estudar e possam ter uma formação ao nível superior".

Com quase dois anos de atividade, o Centro Majajane tem "membros e voluntários em Portugal e em Moçambique, assim como "parcerias na área do ensino, da educação e cultura, com empresas privadas e públicas". Já arrecadaram material escolar para a escola primária de Majajane e construíram uma sala de estudo que foi inaugurada no dia 10 de novembro.

Em 2023, pretendem estar mais próximo da comunidade, para isso vão "construir um alojamento para os membros, com salas de estudo e com bibliotecas".