Presidente da República dá posse aos novos secretários de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse aos novos secretários de Estado do Governo, esta sexta-feira, numa cerimónia também com presença do primeiro-ministro António Costa, após ter estado sem agenda devido a problemas de saúde.

A posse está agendada para as 12h00, no Palácio de Belém.

O primeiro-ministro António Costa mudou, na terça-feira, dois dos três secretários de Estado na tutela do ministro da Economia e nomeou dois novos secretários de Estado na área das Finanças, depois de ter escolhido António Mendonça Mendes para seu secretário de Estado Adjunto.

António Mendonça Mendes deixa assim as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para ocupar o lugar de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, que estava em aberto desde a demissão de Miguel Alves, sendo substituído por Nuno Felix.

Pedro Cilínio toma posse como secretário de Estado da Economia em substituição de João Neves, e Nuno Fazenda como secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, cargo até aqui desempenhado por Rita Marques.

João Nuno Mendes assume como secretário de Estado das Finanças, depois de até aqui ter desempenhado as funções de secretário de Estado do Tesouro.

Alexandra Reis, por sua vez, substitui João Nuno Mendes como secretária de Estado do Tesouro.

A equipa de Fernando Medina passa a ter quatro secretários de Estado, mantendo-se Sofia Batalha como secretária de Estado do Orçamento.