Fogo faz três mortos numa moradia em Sabrosa

Três pessoas, todos adultos, morreram durante um incêndio numa moradia no centro Sabrosa, distrito de Vila Real, confirmou a presidente da Câmara local.

"O incêndio na habitação situada no centro da localidade causou três vítimas mortais, duas do sexo feminino e uma do masculino. Temos também a informação de que duas pessoas conseguiram sair a tempo da casa e não temos indicação de que terão sofrido ferimentos", disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à Lusa.

À Renascença, a autarca local revela que os sobreviventes são dois menores, que deram o alerta por volta das 5h00. Segundo Helena Lapa, estão a receber apoio psicológico.

A mesma responsável acrescentou que as vítimas mortais foram encontradas no mesmo quarto.

As chamas começaram num quarto e, ao que tudo indica, podem ter tido origem num coberto elétrico.

Às 6h30 estavam no local 23 operacionais, entre Bombeiros Voluntários de Sabrosa, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de 11 veículos.

