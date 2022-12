Gaia. Habitantes da freguesia de Seixezelo favoráveis ao fim da união com Pedroso

Os habitantes de Seixezelo, em Vila Nova de Gaia, votaram a favor da desagregação da União de Freguesias com Pedroso, com quem estão desde 2013, segundo o resultado de uma consulta popular realizada hoje.

De acordo com informação prestada à Lusa por membros presentes nas mesas de votação, dos 697 votantes na consulta popular de hoje (não vinculativa), votaram Sim à desagregação 597 pessoas, e 96 votaram Não.

Houve ainda dois votos em branco e dois nulos, segundo informações confirmadas pela Lusa junto de várias fontes presentes no local de votação.

Estavam inscritas para participar nesta consulta popular 1.608 pessoas.

A consulta popular foi deliberada pela Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, no distito do Porto, e decorreu hoje em Seixezelo entre as 08:00 e as 19:00.

Em 21 de novembro, o presidente da câmara municipal, Eduardo Vítor Rodrigues (PS), disse que a consulta popular serviria "como orientação de voto para os membros da Assembleia de Freguesia, porque Seixezelo está partida ao meio entre os que querem e os que não querem".

O processo de desagregação de freguesias gerou dois abaixo-assinados contraditórios, cada qual com mais de 630 assinaturas, levando também a várias trocas de acusações entre o atual autarca (PS) e o anterior (PSD), bem como de um movimento popular e da CDU de Vila Nova de Gaia.

O socialista Filipe Silva Lopes disse à Lusa em 24 de novembro que "se limitou a dar conhecimento dos abaixo-assinados à Assembleia Municipal de Gaia" e garantiu que não teve participação na condução de nenhum deles.

Versão diferente tem um movimento popular que defende a desagregação e promoveu um dos abaixo-assinados, grupo "sem nome oficial" que foi descrito à Lusa pelo porta-voz, Joaquim Silva, como "um conjunto de pessoas em luta pela reposição da identidade de Seixezelo".

"Foi ele [presidente da Junta] que fez o abaixo-assinado para ficar tudo como está. Ele queria decidir sozinho", disse Joaquim Silva.

Também a CDU de Gaia teceu críticas ao presidente da Junta e disse que as duas freguesias reúnem "todas as condições" para estarem separadas, e o PSD de Gaia, em comunicado acusou Filipe Silva Lopes de "impedir, por vias travessas e na secretaria, a concretização do desejo da autonomia administrativa e política da freguesia de Seixezelo".

Já na segunda-feira, o ex-presidente da Junta de Seixezelo (PSD), Sérgio Baptista, acusou o atual presidente (PS) de "desonestidade intelectual" e de ter promovido um abaixo-assinado para contrariar a vontade da população.

Mas para o atual presidente da União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, Filipe Silva Lopes, as posições e acusações tornadas públicas pelo PSD são "politiquice barata" com "propósitos políticos".

A freguesia de Seixezelo tem 15.000 habitantes, enquanto a de Pedroso tem 30.000. .

Em Vila Nova de Gaia existem 15 autarquias locais, sete das quais são uniões de freguesias e oito juntas. Antes da agregação, existiam 24 freguesias.