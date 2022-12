Abraço diz que estão a aumentar sem-abrigo com VIH e que as respostas estão a falhar

A presidente da associação Abraço, Cristina Sousa, alertou hoje que tem aumentado a população sem-abrigo que vive com VIH e que estão a falhar as respostas para dar um apoio imediato em termos de alimentação e alojamento.

No Dia Mundial da Luta Contra a Sida, assinalado hoje, Cristina Sousa disse que a crise já está a fazer-se refletir na população que a Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA (Abraço) acompanha.

"O que nós sentimos é que tem aumentado o número da população sem-abrigo [com VIH], ou seja, estamos num limiar de pobreza muito maior face aos últimos tempos", salientou.

Cristina Sousa contou que a Abraço sempre acompanhou a população sem-abrigo e conseguiu dar resposta, mas disse que agora estão a sentir "características um bocadinho diferentes" quando procuram apoio noutras instituições.

"As respostas falham a nível da sociedade em geral, o que significa que quase todas as instituições estão a dar resposta para esta população [sem-abrigo] e depois não são suficientes em termos de uma resposta imediata, para conseguirmos pôr de imediato as pessoas a comerem, a terem um alojamento para dormirem", salientou.

Para a presidente da Abraço, esta é uma situação "muito preocupante" devido à vulnerabilidade destas pessoas.