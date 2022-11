Vinhais vai dar apoios financeiros a lares e centros de dia

Os lares e centros de dia do concelho de Vinhais vão receber, no próximo ano, apoios financeiros da autarquia para atenuar as consequências da pandemia e da guerra na Ucrânia.

A medida foi aprovada em reunião do executivo e contempla um apoio de 15 mil euros para cada lar de idosos e 10 mil euros para cada centro de dia.

“Com esta verba, o município pretende continuar a apoiar um setor tão importante para o concelho, seja pelas valências que estas instituições têm para ajudar a população do concelho, seja pelas centenas de postos de trabalho que são também uma mais-valia para a fixação de pessoas”, assinala em comunicado.

O município de Vinhais considera “que a área social é uma das mais fundamentais e vital na estratégia definida para o desenvolvimento do concelho” e, neste contexto, tem adotado medidas de apoio ao setor.

No âmbito das medidas de apoio que tem incrementado, a autarquia salienta que “atribuiu mais de 100 mil euros a este setor” durante o ano de 2022.