PSD quer que o Governo escolha outro nome para a Entidade Reguladora da Saúde

O PSD quer que o Governo recue e mude o nome que escolheu para liderar a Entidade Reguladora da Saúde. Em causa, está a avaliação da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) a Pimenta Marinho.

Na audição, desta manhã, ao ministro da Saúde, o deputado Ricardo Baptista Leite sublinhou que esta entidade levantou reservas em relação à escolha do Executivo.

“Dizem que é um candidato adequado, mas com reservas, ao contrário de todos os outros. E dizem ainda - estou a citar o relatório da Cresap -, apesar de no questionário de autoavaliação a personalidade ter indicado alguns objetivos para a Entidade Reguladora da Saúde, em sede de entrevista, não apresentou um pensamento estratégico e estruturado sobre o que deve ser a atuação desta entidade reguladora nem como se propõe a atingir os referidos objetivos”, justifica o deputado.

Atirou ainda que Pimenta Marinho "é muito próximo" do ministro da Saúde e do novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo.



Contudo, o ministro reafirma a confiança em Pimenta Marinho para liderar a Entidade Reguladora da Saúde.

Manuel Pizarro acredita que a Cresap só levanta reservas porque este responsável tem pouca experiência.

“Não tem experiência direta em nada de regulação e isso justifica a avaliação da Cresap”, começa por dizer o ministro, acrescentando: “Acreditamos profundamente nos méritos de trazer um profissional do terreno para a entidade Reguladora da Saúde e até temos a expectativa que isso resolva uma parte das insuficiências que até os deputados do PSD têm apontado”.

Troca de palavras entre o Governo e o PSD sobre o nome escolhido para liderar a entidade reguladora da Saúde