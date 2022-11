Utentes da Fertagus já podem validar viagens com cartão "contactless"

A partir desta terça-feira, os utentes da Fertagus podem comprar e validar, em simultâneo, as viagens em toda a rede de comboios da transportadora, composta por 14 estações, com qualquer cartão de pagamento "contactless".

O pagamento pode ser feito através do cartão de pagamento "contactless", diretamente nos validadores das estações, em equipamentos semelhantes àqueles em que habitualmente já são validados os títulos de transporte.

Em comunicado, a empresa revela que o pagamento "contacless" dos bilhetes "torna mais fácil e mais cómoda" a utilização dos comboios, bastando aos utilizadores apenas "selecionar o destino no validador, aproximar o seu cartão "contactless" e seguir viagem".

Segundo a empresa trata-se de um "projeto pioneiro" na região de Lisboa, que resultou de um projeto desenvolvido entre a Mastercard, a Fertagus, a Finaro, a Ubirider - uma start-up portuguesa, e a Axians, do grupo Vinci, para todos aqueles que usam diariamente os comboios suburbanos entre Lisboa e a margem Sul do Tejo.

Apresentada em setembro, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2022, o projeto visa "dar resposta aos desafios da transformação digital no setor da mobilidade urbana em Portugal, através do recurso a soluções tecnológicas inovadoras, incluindo na área dos pagamentos dos títulos de transporte".

A administradora da Fertagus, Clara Esquível, citada na nota, revela que a empresa "tem vindo a procurar soluções inovadoras que permitam aos clientes ganhar eficiência nas suas viagens": "A facilidade e comodidade na utilização do "contactless" é determinante para garantir os níveis de qualidade do serviço e satisfação do cliente, que sempre foi nosso objetivo".

"Uma maior facilidade no acesso ao serviço permite um ganho efetivo de tempo nas deslocações dos nossos clientes. A Fertagus tem como visão ser imprescindível nas soluções de mobilidade na área metropolitana de Lisboa e por isso tem sido pioneira em vários projetos, tendo apostado desde o início em promover a mobilidade urbana inteligente", referiu.

A Fertagus é uma empresa do Grupo Barraqueiro que opera o serviço ferroviário suburbano de passageiros entre a estação de Roma-Areeiro, em Lisboa, e a estação de Setúbal, numa extensão de 54 quilómetros.