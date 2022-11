Sindicato critica "sentimento de impunidade" em relação a agressões a agentes da PSP

O Sindicato dos Profissionais de Polícia manifesta preocupação quanto ao “sentimento de impunidade” que existe em relação às “continuadas agressões sofridas” pelas forças de segurança, defendendo a necessidade de se alterar a legislação e melhorar as condições de trabalho.

“Tendo hoje ocorrido mais um ataque violento com arma branca, vem o Sindicato dos Profissionais de Polícia manifestar a sua preocupação quanto ao sentimento de impunidade no que diz respeito às continuadas agressões sofridas por estes elementos das forças de segurança”, refere a direção nacional do sindicato, em comunicado.

O Correio da Manhã noticiou que um agente da PSP foi esfaqueado esta segunda-feira, ao início da tarde, durante uma intervenção policial no Casal da Mira, na Amadora, distrito de Lisboa.

Ainda de acordo com o Correio da Manhã, o agente estava, com outros colegas, a cumprir um mandado para internamento compulsivo, tendo sofrido vários golpes e sido levado para o hospital no carro-patrulha.

O Correio da Manhã indica ainda que o agressor foi detido e está sob custódia da polícia.

Na nota divulgada após o caso ter sido noticiado, o Sindicato dos Profissionais de Polícia lamenta que diariamente ocorram “ataques” contra as forças de segurança, “sem que as entidades responsáveis efetuem as alterações necessárias de forma a dissuadir estes comportamentos”.

“Consideramos urgente que as alterações necessárias sejam aplicadas, nomeadamente ao nível legislativo e nas condições de trabalho”, defende o sindicato.

A Lusa contactou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP que remeteu informações para terça-feira.

A direção nacional da PSP também não prestou qualquer esclarecimento sobre o caso.