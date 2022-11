PSP deteve 11 pessoas em operação contra armas ilegais

Onze pessoas foram detidas hoje durante a operação “Laços de Pólvora”, que decorreu nos Olivais, em Lisboa, e que tinha como objetivo a apreensão de armas e munições e reduzir “o risco da prática de ilícitos", informou a PSP.

“Foram detidas três mulheres e oito homens, pelos crimes de posse ilegal de armas e munições, de violência doméstica e ocupação ilegal de várias habitações”, indica o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis), em comunicado.

O comissário da PSP de Lisboa André Teixeira tinha referido apenas a detenção de nove pessoas, seis homens e três mulheres.

Na nota agora divulgada, o Cometlis adianta que a operação, realizada “com recurso a várias valências da PSP”, teve como objetivo “a deteção de armas, seus componentes e munições e reduzir o risco da prática de ilícitos, nomeadamente de crimes cometidos com armas”.

Ainda de acordo com a PSP, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito, 16 mandados de busca domiciliários a residências e 22 buscas não domiciliárias.

Nas buscas domiciliárias foram apreendidas uma espingarda cal.12, uma pistola de calibre 6.35 mm e 48 munições do mesmo calibre, uma faca de borboleta, uma pistola de marca Tokarev Oriental, modelo TT-33 e três carregadores, 29 munições de calibre 7.62 Tokarev, 19.630 euros em numerário e 186 cartuchos de calibre 12.

“A intervenção da PSP, em coordenação com a 11.ª Secção do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa, além da prevenção criminal, resultou da necessidade de promover uma resposta dirigida à criminalidade registada no bairro Alfredo Bensaúde, nos Olivais. Os visados, referenciados pela prática de vários crimes, eram suspeitos de ter na sua disponibilidade imediata, várias armas de fogo proibidas e outras ilegais”, lê-se na nota.

A PSP adianta ainda que quatro dos detidos foram conduzidos ao Tribunal, enquanto os outros sete suspeitos foram notificados para comparecer na Instância Local de Pequena Criminalidade de Lisboa.

Na nota, o Cometlis refere também que com esta operação a PSP “visa contribuir para o reforço da segurança e da tranquilidade públicas” junto da população residente no bairro Alfredo Bensaúde e “diminuir a incidência de alterações de ordem pública e agressões com recurso a armas”.

Nas declarações prestadas à Lusa à tarde, o comissário da PSP de Lisboa André Teixeira adiantou que a operação decorreu dentro do planeado, sem qualquer incidente.

Ainda durante a manhã, a PSP revelou que a operação surgiu na sequência de várias informações recolhidas e ocorrências relacionadas com o uso de armas de fogo registadas naquela zona e contou com várias valências da polícia - desde a investigação criminal, às equipas de Intervenção rápida, Núcleo de Armas e Explosivos e Unidade Especial de Polícia -, além da colaboração do DIAP de Lisboa e da presença do Instituto Nacional de Emergência Médica.