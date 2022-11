Disparam tentativas de fraude em nome da EDP Comercial

As tentativas de fraude em nome da EDP têm vindo a disparar - só no último mês foram reportados mais de 200 casos.

Um aumento de mais de 200% quando comparado com o mesmo mês no ano passado, avança à Renascença o Administrador da EDP comercial. “Estas tentativas de fraude aumentaram mais de 200% quando comparamos com a média mensal dos meses anteriores”, adianta Hugo Gouveia.

Nestes esquemas utiliza-se indevidamente o nome da EDP Comercial para tentar que o cliente pague uma alegada dívida, mas que na verdade não existe.

“Há duas formas de fazer essa fraude junto dos nossos clientes: uma é através de envio de SMS fraudulentos aos nossos clientes e a outra forma, um mais recente, tem a ver com a própria adulteração da fatura em papel que enviamos aos nossos clientes”, explica.

Alguns conselhos

Para evitar ser vítima de fraude, a empresa aconselha os clientes a verificarem a veracidade da informação recebida, confirmando se a entidade enviada nos dados para pagamento é utilizada pela empresa.

“É absolutamente fundamental que um cliente confirme sempre, mas sempre, a veracidade da informação que recebeu relativa a pagamentos, nomeadamente se a entidade que consta do dito SMS fraudulento é uma entidade utilizada EDP Comercial”, alerta.

“O cliente também tem sempre outros meios de pagamento alternativos, como é o caso do débito direto, que não está sujeito a estas questões de identidade e referências bancárias”, assinala.

A empresa refere que não tem informação sobre o número total de casos de tentativa de fraude, uma que vez que só consegue ter conhecimento dos que são reportados pelos clientes, podendo até dar-se o caso de haver clientes que pagam sem se aperceberem de que é burla.

Campanha de informação

No sentido de minimizar o número de clientes que é envolvido neste esquema, a EDP Comercial está a levar a cabo uma campanha de informação e a enviar mensagens de segurança a alguns grupos de clientes que podem estar mais vulneráveis.

A empresa lembra ainda que “não assina os SMS como EDP ou EDP Comercial”, mas sim como “EDPC” e alerta também que as entidades de pagamento que utiliza são 20174 ou 23013, para clientes residenciais, e 12223 e 21196, para clientes empresariais.

Perante tentativas de fraude, a EDP aconselha os clientes a apresentarem queixa de burla à polícia.