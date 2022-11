Oito distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima

Oito distritos do continente estão hoje e terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar com aviso por causa da previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 6h00 de terça-feira.

Atendendo ao estado do mar, as barras de Caminha, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim e Vila do Conde estão fechadas à navegação, segundo informação disponível no site da Autoridade Marítima Nacional.

As barras de Aveiro, Figueira da Foz e Viana do Castelo estão condicionadas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente pouco nublado, aguaceiros fracos e dispersos até ao meio da tarde nas regiões Norte e Centro, sendo mais frequentes no Minho, e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos das serras do extremo norte e da Serra da Estrela até ao meio da manhã.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado de noroeste, sendo moderado a forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas até meio da tarde, formação de gelo no interior das regiões Norte e Centro e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 5 graus (em Bragança e na Guarda) e os 15 (em Faro) e as máximas entre os 11 (na Guarda) e os 20 (em Évora, Beja e Setúbal).