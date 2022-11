"O estigma começa muitas vezes em cada um e espalha-se", diz António Leuschner

O psiquiatra e professor António Leuschner, que desempenhou o papel presidente conselho Nacional de Saúde Mental, durante a sua intervenção na conferência “A saúde mental no pós-pandemia. Estigma e combate”, que está a decorrer no Auditório da Assembleia Municipal de Gaia, afirmou que "o estigma começa muitas vezes em cada um e espalha-se na sociedade".

António Leuschner destacou o papel da câmara de Gaia ao assumir que “a saúde e a saúde mental são um interesse particular da autarquia” e reafirmou "o papel da pandemia na perceção de que a saúde mental é um problema de todos, bem como o facto de a saúde mental não ser “apenas a ausência de doença, mas a perceção que as pessoas têm do seu bem-estar”.

“O problema do estigma tem muito a ver com ‘quem é quem’ neste sistema, não é por acaso que há diferenças de género na capacidade que as pessoas têm de reconhecer o seu sofrimento mental”.

“As mulheres reconhecem esse sofrimento muito mais precocemente do que os homens, isto não é por acaso, numa sociedade que ainda é, do ponto de vista laboral dominada pela área masculina. O que tende a não ser verdade em alguns setores, principalmente na área da saúde”, explicou.

O psiquiatra referiu ainda que “não podemos dissociar estas questões do tema da literacia”, destacando o papel da literacia sobre saúde mental entre as diferentes faixas etárias.

Sobre a estratégia de saúde mental e a entrada nos cuidados de saúde primários, António Leuschner destacou que “as pessoas para terem acesso efetivo têm de ter proximidade [do serviço de saúde]”, mas que não adianta ter um serviço se depois tiverem de esperar um ano.



Sobre a evolução do sistema de saúde, o psiquiatra referiu que "há uma noção de que o acesso à saúde tem de ser garantido" a todos, uma "universalidade da garantia", mas que as pessoas internadas em hospitais psiquiátricos necessitam de ter também acessos a saúde geral e a uma plenitude dos cuidados, que muitas vezes é deficitário.

Sobre a autonomização da saúde, o psiquiatra referiu ainda as autarquias são parte do aparelho de Estado que estão mais próximas dos cidadãos e que melhor conseguem avaliar este tipo de necessidades, evitando que sejam criadas "respostas que não têm procura" e que haja investimentos de fundos de forma incorreta.