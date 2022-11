Transferência de competências. Autarquias recusarem a saúde "é criminoso", diz Leuschner

O psiquiatra e professor António Leuschner, que desempenhou o papel presidente conselho Nacional de Saúde Mental, apela às autarquias que não "recusem" a saúde.

"Autarquias exijam, não digam 'eu não quero a saúde'. Isto é criminoso", instou o psiquiatra, durante a sua intervenção na conferência “A saúde mental no pós-pandemia. Estigma e combate”, que está a decorrer no Auditório da Assembleia Municipal de Gaia.

O psiquiatra faz estas declarações depois de o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa ter dito ao jornal Expresso que a autarquia vai recusar a transferência de competências do Governo para a área da saúde.

Até abril, das 308 autarquias nacionais, apenas 70 tinham aceitado esta transferência de competências.

Ainda assim, Leuschner admitiu que a recusa das autarquias pode servir um propósito.

"Só tem um fundamento esta recusa: pressionar, como a autarquia do Porto já fez, a transferência de fundos".

António Leuschner lembra que as autarquias são parte do aparelho de Estado que "estão mais próximas dos cidadãos e que melhor conseguem avaliar as necessidades", evitando que sejam criadas "respostas que não têm procura" e que haja investimentos de fundos de forma incorreta.

"Há fundos, há candidaturas, criam-se respostas. São necessárias? Depois vê-se".

Na sua intervenção, o antigo presidente conselho Nacional de Saúde Mental afirmou que "o estigma começa muitas vezes em cada um e espalha-se na sociedade".



António Leuschner destacou o papel da câmara de Gaia ao assumir que “a saúde e a saúde mental são um interesse particular da autarquia” e reafirmou "o papel da pandemia na perceção de que a saúde mental é um problema de todos, bem como o facto de a saúde mental não ser “apenas a ausência de doença, mas a perceção que as pessoas têm do seu bem-estar”.

“O problema do estigma tem muito a ver com ‘quem é quem’ neste sistema, não é por acaso que há diferenças de género na capacidade que as pessoas têm de reconhecer o seu sofrimento mental”.

“As mulheres reconhecem esse sofrimento muito mais precocemente do que os homens, isto não é por acaso, numa sociedade que ainda é, do ponto de vista laboral dominada pela área masculina. O que tende a não ser verdade em alguns setores, principalmente na área da saúde”, explicou.

O psiquiatra referiu ainda que “não podemos dissociar estas questões do tema da literacia”, destacando o papel da literacia sobre saúde mental entre as diferentes faixas etárias, nomeadamente o facto de os mais jovens olharem para "estes problemas com outra tranquilidade, enquanto os mais velhos ainda continuam a ter uma visão de antigamente".

"A dificuldade que há, muitas vezes, no reconhecimento por parte dos poderes públicos na corresponsabilização do setor e das várias políticas públicas. Já se falou da importância da solidariedade social neste aspecto, mas continua a haver um divórcio entre os dois sectores nestas coisas", defendeu, apontando a ausência de um representante da Segurança Social no painel de debate.

Sobre a estratégia de saúde mental e a entrada nos cuidados de saúde primários, António Leuschner destacou que “as pessoas para terem acesso efetivo têm de ter proximidade [do serviço de saúde]”, mas que não adianta ter um serviço se depois tiverem de esperar um ano.



"Não basta a integração da psiquiatria nos hospitais gerais, quem diz a psicologia diz todas as áreas de saúde mental que integram as equipas multidisciplinares", salientou, destacando a importância deste trabalho.

O psiquiatra referiu ainda a importância do desenvolvimento e crescimento de "redes", destacando a importância da articulação das redes entre si e pede "foco nas pessoas e não nos serviços".

Sobre a evolução do sistema de saúde, o psiquiatra referiu que "há uma noção de que o acesso à saúde tem de ser garantido" a todos, uma "universalidade da garantia", mas que as pessoas internadas em hospitais psiquiátricos necessitam de ter também acessos a saúde geral e a uma plenitude dos cuidados, que muitas vezes é deficitário.

António Leuschner destacou ainda que não se podem confundir as necessidades e que é necessário criar uma retaguarda social para dar resposta às necessidades de internamento e continuidade de cuidados psiquiátricos.



Sobre a tecnologia, o psiquiatra defendeu que a "inovação é uma das boas heranças da pandemia", mas que "não se pode querar utilizar tecnologia do século XXI com equipamentos do século XX, o que acontece em alguns casos", porque "o sistema vai abaixo" e é "preciso andar a saltar de aplicação em aplicação" e "uma teleconsulta que poderia demorar pouco tempo demora muito mais". Leuschner defende, por isso, uma resposta integrada e que a interoperabilidade dos sistemas "é vital".

"Saúde é bem-estar físico, mental e social, diz a definição. Diz a OMS, agora, também que não há saúde sem saúde mental, nem saúde física, nem sem saúde social. É bom termos isto bem presente", rematou, distinguindo as métricas do bem-estar.

O psiquiatra fez ainda referência às "falsas urgências", questionando se estas vêm do "lado de quem as atende ou de quem as procura", justificando que há "dois lados desta moeda" - a perceção do próprio e o bem-estar objetivo, percecionado pelo outro.

"Há uma série de questões vitais para termos uma abordagem plena, holística, integrada, centrada na pessoa. Esta é a transformação necessária de que realmente se fala", concluiu.