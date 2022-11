Miguel Ricou. "O que aconteceu com a pandemia pode ter um impacto positivo ao nível do estigma" da saúde mental

Durante a intervenção na Conferência " A Saúde Mental no Pós-Pandemia", uma parceria entre a Renascença e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses destacou a importância da formação dos profissionais em saúde mental, por forma a combater o estigma, salientando também a importância da literacia da população.

“Se temos esta sensação de que o que aconteceu com a pandemia pode ter um impacto positivo ao nível do estigma, passa pelo facto de as pessoas terem vivido dificuldades e toda a gente ter tido e passa pelo interesse generalizado da população e da comunicação social”, disse.

Questionado pelo jornalista da Renascença José Pedro Frazão, Miguel Ricou reafirmou a sua noção de que “o estigma diminui”, uma vez que o foco na saúde mental foi um dos poucos pontos positivos da pandemia.

"Começamos a falar não só apenas de saúde mental, mas também de sofrimento psicológico e percebemos que nem sempre temos diagnósticos, mas que temos pessoas que estão em sofrimento e precisam de atenção. A diminuição do estigma faz com que as pessoas possam procurar ajuda mais cedo".

Miguel Ricou realçou também que "tudo o que pode fazer bem as pessoas, faz a diferença na saúde mental".

"Quando aquilo que a pessoa sente começa a ser a sua principal preocupação, quando o foco se altera do problema que origina as emoções, é aí que começam as dificuldades que têm de ser trabalhadas", apontou.

O presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses valorizou ainda que "hoje, mais do que nunca, vejo os profissionais de saúde mental bastante coesos".