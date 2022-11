"Este problema não é individual, é mesmo uma questão social que importa discutir e abordar como tal"

“Aquilo que nos assistimos hoje em múltiplos contextos sociais, desde as escolas às instituições sociais, onde pessoas de todas as faixas etárias sentem o problema, é que a pandemia nos deixou este legado."

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, na conferência “A saúde mental no pós-pandemia. Estigma e combate” , a decorrer no Auditório da Assembleia Municipal de Gaia, relembrou que a saúde mental não é "um problema individual", mas uma "questão social que importa discutir". O autarca reiterou que, por isso, a câmara de Gaia assumiu este debate.

Eduardo Vítor Rodrigues referiu ainda que a autarquia está na "fase final" do "plano municipal de apoio à saúde mental", o que segundo refere, significa que a autarquia entende "também que nas mais diversas estruturas do Estado ou da sociedade organizada temos mesmo responsabilidades concretas". "Cada um tem as suas responsabilidades”, acrescenta, salientando que por isso o município tem a responsabilidade de dar resposta ao problema.

“Se o município de Gaia, pela sua escala sente o problema, o município tem responsabilidade de dar resposta ao problema e é por isso que uma parte significativa do nosso programa de candidaturas ao fundo PRR comunidades desfavorecidas – área metropolitana do porto diz respeito a esta temática”, assegurou.