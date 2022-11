​Banco Alimentar. Mais de mil toneladas recolhidas no primeiro dia de campanha

No primeiro dia da campanha do Banco Alimentar foram recolhidas mais de mil toneladas de alimentos.



“Há meia-noite tinham sido já contabilizadas mais de 1000 toneladas de alimentos doados nos vários pontos do país. São números provisórios, que hoje confirmaremos ao longo do dia”, adiantou à Renascença Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

Jonet reconhece que este balanço provisório “é bom” e que houve “uma adesão dos portugueses, em termos de doação e em termos de voluntariado”.

A responsável do Banco Alimentar sublinha, no entanto, que “o dia de hoje ainda é exigente” e apela a “que todas as pessoas que tenham tempo e que queiram ser voluntárias que se dirijam ao supermercado da sua região ou ao armazém mais próximo de sua casa”.

Isabel Jonet reforça ainda o pedido “a todos os portugueses que não deixem de doar alimentos”, entregando “um alimento de preferência não perecível ao voluntário que está a porta do supermercado”.

“Se não tiverem hipótese de ir ao supermercado que façam a contribuição em https://www.alimentestaideia.pt/”, reforça, explicando que dão preferência a “leite, azeite ou enlatados”

“Contamos com os portugueses porque há muitas famílias que precisam de ajuda”, remata Isabel Jonet.

O Banco Alimentar presta apoio a instituições que alimentam mais de 400 mil portugueses.