Ondas arrastam oito jovens na Póvoa do Varzim. Há um desaparecido

Oito jovens foram arrastados esta madrugada pela ondulação na praia da Lagoa, no concelho da Póvoa do Varzim. Sete foram resgatados com vida e há desaparecido.

Decorrem buscas por terra, mar e ar ao longo da costa para encontrar uma mulher com cerca de 20 anos.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, Ferreira Teles, adiantou que os jovens foram arrastados pela ondulação na praia da Lagoa, na localidade de Aver-o-Mar. O alerta foi dado por voltas das 4h00.

No local estão vários operacionais - elementos do Bombeiros da Póvoa do Varzim, da polícia marítima e elementos da estação salva-vidas da capitania - apoiados por cinco veículos, uma aeronave da Força Aérea e uma embarcação.

As operações de busca estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN) enviado às redações, "a jovem, acompanhada por mais sete pessoas, todos miliares em formação na Escola dos Serviços da Póvoa de Varzim, encontrava-se junto à linha de água da praia da Lagoa. Os sete militares foram transportados para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim".

Toda a costa marítima de Portugal continental está sob aviso amarelo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à forte agitação marítima.





[notícia atualizada às 9h00]