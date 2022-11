Marcelo lamenta morte de jovem militar na Póvoa de Varzim

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte de uma jovem militar no mar ao largo da Praia da Lagoa, na Póvoa de Varzim (Porto), apresentando “os seus sentidos pêsames” aos seus familiares e ao Exército.

“O Presidente da República lamenta o falecimento acidental de uma jovem militar no mar da Póvoa de Varzim”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

“O Comadante Supremo das Forças Armadas, que já falou ao telefone com uma tia da malograda jovem, apresenta os seus sentidos pêsames aos seus familiares, amigos e camaradas, bem como ao Exército”, acrescenta.

O helicóptero da Força Aérea Portuguesa que operava nas buscas por uma jovem desaparecida hoje de madrugada retirou do mar um cadáver cerca das 16h00.

Segundo observou a Lusa no local, o corpo foi localizado na água cerca de meia hora antes do resgate, que foi posteriormente efetuado por um mergulhador que saiu do helicóptero.