Mais de 110 mil doentes alimentados por sonda sem ajuda do Estado

Cerca de 114 mil pessoas em Portugal estão em risco de sobrevivência, devido aos elevados valores da alimentação por sonda. O alerta é feito pela Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parenética.

O artigo do Jornal de Notícias explica que este tipo de alimentação, com custos superiores a 300 euros mensais, não é comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Ministério da Saúde admite vir apoiar este tipo de alimentação.

Em declarações ao jornal, Ana Sampaio, presidente da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino (APDI) e dirigente do grupo de trabalho de acesso à nutrição entérica, que congrega 19 associações, alerta que a falta de comparticipação causa "um impacto muito grande na vida das pessoas".

Segundo aquela associação há 114 mil pessoas em risco nutricional devido à falta de apoios por parte do SNS.

Segundo conta a responsável, os doentes que não têm dinheiro suficiente para comprar a nutrição que necessitam, colocam em "causa a própria saúde”. Uma vez que, em alguns casos, lembra, “esta pode ser a única fonte de alimentação e de sobrevivência".

É o caso de Américo Silva, de 61 anos, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica em 2013, que há três anos precisa de recorrer à nutrição entérica para se alimentar. Ao JN, a mulher, Cristina Silva, garante que, por mês, são necessários cerca de 400 euros apenas para a alimentação.

O Bloco de esquerda (BE) apresentou no parlamento um projeto de resolução a propor que a nutrição entérica seja comparticipada a 100% pelo SNS. O partido calcula que a despesa com a comparticipação seria de cerca de 0,1% do orçamento do SNS e os resultados "superariam em muito os custos".

Na União Europeia, Portugal é um dos poucos países que não comparticipam a nutrição entérica em ambulatório. Só o assegura em meio hospitalar.