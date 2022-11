“Famílias estão cansadas de baixos salários, e na economia nada muda”

Mais peso pelo lado da habitação, mais peso pelo lado da alimentação, da energia e das despesas correntes do agregado familiar, e isto faz com que as pessoas não tenham dinheiro até ao fim do mês.

Houve consequências que decorrem tanto da pandemia e da crise económica que se viveu nessa altura, como também desta guerra, que fazem com que a taxa de inflação tenha subido muito. Foi injetado muito dinheiro na economia, e de repente estamos a pagar o preço desse dinheiro que foi injetado e fez subir os preços. Mas, há uma coisa que em conjunto com esta inflação vai trazer uma perturbação adicional a muitas famílias, que é a subida das taxas de juro que tem sido mantida. Preveem-se sete subidas das taxas de juro pelo BCE, que se refletem, obviamente, nos juros dos créditos à habitação, e muitas famílias, sobretudo mais novas, ousaram comprar casa e esta prestação ocupava já um peso muito significativo do orçamento familiar.

Nesta entrevista Isabel Jonet agradece, ainda, toda a ajuda que recebeu para repor o telhado do armazém do BA de Alcântara, que “voou” na intempérie de há 15 dias, mas ficou arranjado esta quinta-feira. E espera que muitos sejam solidários com a rede de 21 bancos alimentares que há no país, e que fazem chegar ajuda a quase 400 mil pessoas através das 2.600 instituições que apoiam.

Com os salários que se pagam em Portugal são cada vez mais as famílias em risco de rutura, e a situação vai piorar no primeiro semestre de 2023. Vai ser “um semestre decisivo”, antecipa a presidente do Banco Alimentar Contra a Fome (BA), que em entrevista à Renascença alerta também para as dificuldades das instituições sociais. Economista de formação, diz que tem faltado visão estratégia e de “longo prazo” para combater a pobreza em Portugal, e que os subsídios são meros “paliativos”.

Temos pessoas mais velhas que vivem com pensões reduzidas e que são afetadas sobretudo pelo aumento da inflação, mas depois temos as pessoas que ficam numa situação de pobreza conjuntural, que são afetadas também pelo crescimento dos juros. E é a associação destas duas circunstâncias que nos obriga a ser ainda mais ativos na procura de pessoas que façam parte desta cadeia de solidariedade que o Banco Alimentar, ano após ano, tem vindo a estruturar em Portugal.

Estamos a conversar numa altura em que ainda não ocorreu a votação final global do Orçamento de Estado. As medidas que já foram tomadas e anunciadas são suficientes?

Os orçamentos são aqueles que muitas vezes são possíveis. Penso que devia existir mais ambição na criação de emprego mais qualificado e mais bem remunerado. Mas, sobretudo, deviam ser dados incentivos fiscais às empresas para que possam ser elas próprias a formar os seus colaboradores, pessoas que estejam em situação de desemprego ou com baixos salários.

Porque temos uma dissonância, por um lado temos empresas que procuram mais pessoas, e por outro temos pessoas que ainda têm salários muito baixos. Se conseguíssemos que as empresas tivessem um benefício fiscal para formarem pessoas, com o compromisso que depois as vão contratar, caso a formação seja bem sucedida, se calhar estávamos aqui a criar uma dinâmica positiva na economia que gerava mais emprego.

Muitas empresas também mudaram e requerem pessoas com qualificações, por exemplo, tecnológicas, mas a formação que é dada não se adequa àquilo que o mercado hoje solicita. Há um desajuste entre vários setores que se pode resolver por via financeira, e devia estar previsto no orçamento, mas de modo a criar uma dinâmica positiva na economia e contando mais com as empresas, porque as empresas são realmente quem pode gerar este emprego mais duradouro e mais bem remunerado.

"A educação é a única forma de se alavancar uma luta contra a pobreza, e nós, em Portugal, temos uma transmissão geracional de pobreza terrível"

Referiu há pouco que às vezes falta um olhar a longo prazo. Isto devia implicar mais o setor da educação, a formação que é dada?

Hoje temos mais pessoas com mais educação, mas não temos pessoas com muita ambição de serem muito bons profissionais para poderem ser mais bem remunerados. Muitas pessoas estão conformadas com a sua situação, porque sabem que o Estado não lhes vai faltar. E ainda bem que não falta a quem precisa realmente destes apoios, mas temos muitas pessoas que deixaram de ter a ambição de mudar a situação em que se encontram, porque acreditam como certo aquilo que são prestações sociais. E a diferença entre o cúmulo das várias prestações sociais é muito pequena para aquele que é o rendimento mínimo. Não há um incentivo a haver uma procura de trabalho mais qualificada e as pessoas acomodam-se.

Muitas pessoas estão fora da economia e vivem de biscates para além daquilo que são os apoios sociais, e isto, de alguma forma, tem de mudar. Tem de se olhar para estes problemas com uns olhos diferentes, e isso tem faltado. Continuamos a ter soluções que são paliativas e assistencialistas, sem conseguir gerar uma verdadeira alteração naquilo que é uma pobreza estrutural, que sempre que há uma conjuntura desfavorável acresce também uma pobreza conjuntural.

Não estamos a ter a abordagem certa no combate à pobreza?



Parece-me que não, e que se poderia valorizar mais os vários parceiros que no terreno devem trabalhar de forma mais articulada. Mas, sobretudo, parece-me que se deveria quase “agarrar” em cada uma das famílias e ter uma espécie de tutor ou mentor que as ajudasse, e aos filhos, a terem mais ambição, mais responsabilidade, e a terem acesso a tudo aquilo que lhes permita ter um futuro mais feliz. E, sobretudo, um salário melhor, que permita gerar uma melhor condição de vida.

Hoje temos muitas pessoas que estão fora da economia porque não se sentem agentes integrados nessa economia.

Já referimos as dificuldades das famílias, mas há também muitas instituições que o Banco Alimentar apoia e que também estão a passar por muitas dificuldades?

O BA são 21 bancos alimentares em todo o território nacional, que hoje têm uma rede de cerca de 2.600 instituições que levam alimento a quase 400.000 pessoas carenciadas, a quem são entregues ou refeições confecionadas - servidas nos lares, nas creches, etc - ou cabazes de alimentos.

Estas instituições são parceiros indissociáveis dos bancos alimentares, porque os BA não entregam nada diretamente às famílias, precisamente para não prolongar assistencialismos e poder promover a autonomia das famílias. As instituições hoje deparam-se com mais pedidos de famílias, mas também, elas próprias, com mais custos: a comida que servem nos lares e creches é mais cara, mas também o gás, a eletricidade e energia são mais caros, e fazem mais pedidos aos bancos alimentares. Portanto, há aqui uma pressão pelo lado da procura, que nos obriga a tentar arranjar mais produtos para poder fazer face a este acréscimo da procura.