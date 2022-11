Contra aumento do custo de vida, hoje há concentração da CGTP

A CGTP-IN realiza esta sexta-feira uma concentração junto à Assembleia da República contra o aumento do custo de vida, no dia em que é votado na globalidade o Orçamento do Estado para 2023.

Na ação sob o lema: "Mais salário! Melhores pensões! | Contra o aumento do custo de vida e o ataque aos direitos | Investir nos serviços públicos", a central sindical alerta para a necessidade de resposta aos problemas dos trabalhadores e do país, em luta pelo aumento dos salários e pensões para repor e melhorar o poder de compra.

A iniciativa está marcada para as 10h30 e está prevista uma intervenção da secretária-geral, Isabel Camarinha, bem como do novo secretário-geral do Partido Comunista, Paulo Raimundo.

A concentração decorre no último dia de votação das cerca de 1.800 propostas de alteração apresentadas, que culminará com a votação final global do documento.