Censos2021. Distrito de Aveiro perdeu mais de 13 mil habitantes numa década

O distrito de Aveiro perdeu na última década mais de 13 mil habitantes, invertendo a tendência de crescimento que se tinha registado na década anterior, segundo os resultados definitivos dos Censos 2021 apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as conclusões, revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre 2011 e 2021, este distrito perdeu 13.413 pessoas, passando de uma população de 714.200 habitantes para 700.787.

Em 2001, os 19 concelhos do distrito tinham uma população global de 705.289 habitantes.

Em termos percentuais, o concelho que perdeu mais habitantes foi Sever do Vouga, que passou de 12.356 em 2011, para 11.063 em 2021 (-10,46%), seguindo-se Vale de Cambra, que viu reduzido o número de habitantes em 1.595 (-6,98%) e Castelo de Paiva, que perdeu 1.147 habitantes (-6,85%).

No extremo oposto está a capital de distrito, que teve um crescimento de residentes na ordem dos 3,19%, passando de 78.450 habitantes, em 2011, para 80.954, em 2021. S. João da Madeira (1,98%), Ílhavo (1,65%), Oliveira do Bairro (0,45%) e Vagos (0,15%) foram os outros quatro concelhos do distrito que também registaram um crescimento da população.

Os restantes 11 municípios do distrito de Aveiro registaram um decréscimo na população: Anadia (-5,55%), Arouca (-5,43%), Mealhada (-5,29%), Oliveira de Azeméis (-3,55%), Águeda (-3,37%), Estarreja (-2,90%), Espinho (-2,34%), Santa Maria da Feira (-1,89%), Albergaria (-1,63%), Murtosa (-1,03%) e Ovar (-0,80%).

Em termos absolutos, Santa Maria da Feira, o concelho mais populoso do distrito, foi o que mais residentes perdeu (2.638), seguindo-se Oliveira de Azeméis (2.436).

A Murtosa mantém-se como o concelho com menor população de todo o distrito, com 10.476 habitantes.

De acordo com as conclusões dos Censos de 2021, Portugal perdeu 2,1% da população nos últimos 10 anos, passando para 10.343.066 no dia 19 de abril de 2021 e invertendo a tendência de crescimento registada nas últimas décadas.

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre 5 de abril e 31 de maio e os dados referem-se à data do momento censitário, dia 19 de abril.