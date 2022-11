Associação sindical da PSP promete mais protestos caso o Governo não resolva os problemas dos polícias

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) prometeu esta quinta-feira mais protestos para 2023, caso o Governo não responda às reivindicações dos polícias e não mude o paradigma da segurança interna.

“Esta manifestação pode ter soado a pouco e foi clarificadora que em 2023, caso o Governo não dê respostas, é preciso mobilizar mais os polícias para fazer jornadas de luta e obrigar o Governo a mudar o paradigma da segurança interna”, disse aos jornalistas o presidente da ASPP/PSP, Paulo Santos, no final de uma manifestação que juntou em Lisboa cerca de um milhar de profissionais da polícia.

O protesto começou pouco depois das 18h30 no Largo de Camões e desceu até à Assembleia da República, em São Bento, num percurso efetuado em silêncio.

O presidente e uma comitiva do Chega, com mais de uma dezena de pessoas, estiveram presentes no final da manifestação, junto ao parlamento, para dar apoio aos protestos dos polícias, mas não receberam um apoio caloroso por parte dos manifestantes.