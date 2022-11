Um morto e três feridos graves, dois deles crianças, em acidente junto ao Cartaxo

Uma pessoa morreu e três estão em estado crítico, duas delas crianças, em resultado da colisão de três viaturas ligeiras ocorrida hoje na Estrada Nacional 3, na zona do Gaio, Cartaxo (Santarém), disse fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 8h56, tendo um dos feridos sido transferido para o Hospital de S. José, em Lisboa, e outro para o Hospital Distrital de Santarém.

As equipas médicas estavam, cerca das 10h30, a proceder ainda à estabilização da terceira vítima antes da retirada para uma unidade hospitalar, disse a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. Há ainda dois feridos ligeiros, acrescentou.

No local estão 31 operacionais e 14 viaturas das corporações de bombeiros do Cartaxo, Azambuja, Alcoentre e Santarém (voluntários e sapadores), do Instituto Nacional de Emergência Médica (duas viaturas médicas de emergência e reanimação de Santarém e Vila Franca de Xira, e uma de suporte imediato de vida do Centro Hospitalar do Médio Tejo), de uma equipa de apoio psicológico e da GNR.

Fonte da GNR disse que a EN3 está encerrada no local, estando o trânsito a ser desviado pela EN 365-2.

O acidente ocorreu no sentido Cartaxo-Azambuja, adiantou.