Portal do SNS vai ter informação sobre centros de saúde com horários alargados

Os horários alargados dos Centros de Saúde vão ficar disponíveis no portal da Saúde. É uma das novidades do Plano Estratégico de Saúde para o inverno, apresentado esta quarta-feira pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Hoje já estão abertos 36 centros de saúde com horário alargado na região de Lisboa e Vale do Tejo, avançou Manuel Pizarro, na apresentação do Plano Estratégico, que decorreu no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa.



O portal do SNS vai ter “informação atualizada diariamente, para que as pessoas possam acorrer aos locais que estão abertos”, referiu a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares.



À margem da apresentação do plano, o ministro da Saúde afirmou que “quatro ou cinco” centros de saúde com horário alargado ou atendimento complementar estão abertos também na região Norte, mas a qualquer momento podem ser abertos outros, noutras regiões, conforme a necessidade. “Neste momento há maior procura na região de Lisboa e Vale do Tejo”, explicou.

Outra das novidades é que os doentes com pulseira azul ou verde vão ter consulta no centro de saúde ou no próprio dia ou no dia seguinte.



Pode também haver recurso ao setor social ou ao setor privado, caso os centros de saúde não consigam dar resposta.

“Já estamos a reativar um plano em conjunto com a Segurança Social, as Misericórdias e as instituições particulares de solidariedade social, para facilitar as altas hospitalares. Temos garantidas cerca de 500 vagas que vão começar a ser utilizadas na próxima semana, mas queremos ainda alargar isso. Esperamos com estas medidas diminuir um pouco a pressão sobre os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo”, anunciou o ministro da Saúde.