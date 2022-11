Escravatura no Alentejo: 40 detidos em operação com 400 elementos da PJ

Cerca de 40 pessoas estão esta quarta-feira a ser detidas pela Unidade de Contraterrorismo e pelo DIAP de Lisboa. A notícia está a ser avançada pela CNN Portugal.

Segundo a estação de televisão, mais de 400 os inspetores realizam cerca de 60 buscas no Alentejo por tráfico de seres humanos, associação criminosa e branqueamento de capitais.

Ainda de acordo com a CNN Portugal, em causa estão as condições de centenas de trabalhadores estrangeiros em campos agrícolas da região e no centro do país. As vítimas são atraídas, ainda nos seus países de origem, com promessas de alojamento, condições de trabalho e salários dignos, que, depois, não se verificam.

A CNN Portugal refere ainda que a rede organizada a partir do distrito de Beja conta com angariadores no Leste da Europa, como na Ucrânia ou Roménia, além de países como a Índia, Paquistão ou Timor.

