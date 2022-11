Dois mortos em deslizamento de terras em Esposende. Bombeiros iniciam manobras de acesso ao interior da habitação

Já começaram as operações de resgate das vítimas de um deslizamento de terras que ocorreu na última madrugada em Plameiras de Faro, no concelho de Esposende.

Para já decorrem os trabalhos de estabilização da estrutura da habitação, para depois os bombeiros acederem ao interior e assim resgatarem os corpos das vítimas.

De acordo com Rui Costa, 2º comandante distrital da Proteção Civil de Braga, “foram retiradas as pedras no nível superior porque apresentavam perigo de queda iminente” e, neste momento, “está-se a proceder à criação de um espaço para o interior da habitação e a estabilização da parte interior, para não haver risco de queda, para as equipas de resgate poderem entrar no espaço com segurança”.

“Depois serão retiradas as vítimas mortais”, acrescenta o responsável que não adianta quaisquer previsões para a conclusão dos trabalhos, uma vez que se trata de uma operação muito minuciosa.

No local estão 31 operacionais entre bombeiros, GNR, Proteção Civil e técnicos camarários, apoiados por 14 veículos.