Deslizamento de terra Esposende. Bombeiros confirmam dois mortos e resgatam quatro pessoas

Duas pessoas morreram esta madrugada em Palmeira de Faro, concelho de Esposende, vítimas de um deslizamento de terra. As vítimas estavam em casa quando a casa foi atingida com pedras de grande dimensão.

O adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende confirma à Renascença as duas mortes e adianta que quatro pessoas foram retiradas com vida dos escombros.

“Temos a confirmação de dois óbitos, moradores da habitação, com 22 anos, um masculino e um feminino”, refere Júlio Melo, adiantando que “os corpos ainda se encontram no local, mas que aguardam que haja condições e também maquinaria para podermos proceder à retirada dos detritos para chegar aos corpos”.

O mesmo responsável acrescenta ainda que “quatro pessoas saíram ilesas da habitação. Duas crianças e os pais de uma das vítimas”.

Para o local foram deslocados 17 operacionais apoiados por oito viaturas, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Entre os meios no local está uma equipa de psicólogos do INEM, segundo os bombeiros de Esposende.

O alerta foi dado às 3h55.





[notícia atualizada ás 7h30]