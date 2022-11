Deslizamento de terra em Esposende. Bombeiros confirmam dois mortos e resgatam quatro pessoas

Duas pessoas morreram esta madrugada em Palmeira de Faro, concelho de Esposende, vítimas de um deslizamento de terra. A casa com três pisos e onde estavam seis pessoas foi atingida com pedras de grande dimensão.

O adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende confirma à Renascença as duas mortes e adianta que quatro pessoas foram retiradas com vida.

“Temos a confirmação de dois óbitos, moradores da habitação, com 22 anos, um masculino e um feminino”, refere Júlio Melo, adiantando que “os corpos ainda se encontram no local, mas que aguardam que haja condições e também maquinaria para podermos proceder à retirada dos detritos para chegar aos corpos”. O mesmo responsável acrescenta ainda que “quatro pessoas saíram ilesas da habitação: um casal adulto entre os 45/50 anos e duas crianças de dois e 12 anos.

Toda a habitação foi atingida, desde a cave até ao primeiro andar, por este deslize de terras, sendo que as vítimas mortais estavam no primeiro andar.

Causas por apurar

A chuva que tem caído nos últimos dias na região pode ter estado na origem do deslize, mas no topo do monte onde ocorreu o deslize de terras terá sido feita uma terraplanagem, para permitir a construção de uma habitação.

“Estão os engenheiros da Câmara de Esposende no local e vamos ter ainda apoio de dois engenheiros técnicos por parte da Universidade do Minho", indica Júlio Melo, garantindo que vão dar todo o apoio à averiguação para as autoridades identificarem as causas deste incidente.

Aguarda-se a chegada de maquinaria pesada para proceder à remoção de terras, depois de os técnicos no terreno garantirem que estão reunidas as condições de segurança para tal.

A Polícia Judiciária também está no terreno, para ajudar a apurar as causas deste deslize de terras.

Para o local foram deslocados 27 operacionais apoiados por 12 viaturas, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Entre os meios no local está uma equipa de psicólogos do INEM.

O alerta foi dado às 3h55.





[notícia atualizada ás 9h25]