Centros de Saúde sem capacidade de resposta a doentes reencaminhados das urgências

O vice-presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, Diogo Urjais, diz que já não há capacidade para dar resposta à procura atual.

Questionado esta manhã no Parlamento, o secretário de Estado da Saúde apontou para as unidades de saúde familiar como soluções a longo prazo, para os tempos de espera nas urgências dos hospitais. No Plano Estratégico para o Inverno 2022/2023, há a medida "Via Verde", para retirar os doentes com pulseiras verdes e azuis das urgências hospitalares e desviá-los para os Centros de Saúde.

No entanto, à Renascença, Diogo Urjais explica que, para atender todos esses pacientes, será necessário reduzir a atividade já programada.

"De igual modo que os cuidados hospitalares estão sobrecarregados, os cuidados de saúde primários também estão sobrecarregados. Não podemos querer fazer tudo da mesma forma com os recursos que temos", refere.