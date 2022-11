Alentejo. Há cada vez mais apreciadores e produtores de vinho de talha

Guardião dos vinhos de talha, o Alentejo continua a preservar com sabedoria, até aos dias de hoje, um processo de vinificação desenvolvido pelos romanos, com o crescente interesse dos produtores da região por este vinho único.

Considerado um vinho de “nicho”, o seu consumo está a crescer em Portugal e no mundo, e segundo dados da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), analisados pela Renascença, já representa 0,1% da produção total de vinho no Alentejo, com 23 produtores registados.

Os números apurados dizem respeito a 2021 e permitem concluir que o maior número de produtores (11), concentra-se no distrito de Beja, o que representa 48% do total, com um contributo de 79% para a produção, cerca de 1.442 hectolitros (hl).

Segue-se o distrito de Évora com oito produtores registados (35% do total) e uma produção de 314 hl e, por fim, Portalegre, com 17% do total de produtores (são quatro), e uma produção a rondar cerca de 60 hl.

Apesar da frágil capacidade produtiva de Portugal, poder rivalizar com os grandes produtores mundiais de vinho, a uma escala industrial, como a Austrália, a Califórnia ou África do Sul, a existência do vinho de talha já está a merecer o reconhecimento internacional, o que se confirma ao nível das exportações.

No ano de 2021, registou-se um aumento das exportações, com valores superiores a rondar os 35% para a América do Norte e América do Sul, seguindo-se África com 10% e a Europa que regista 3%, deixando a porta aberta a novos mercados/consumidores.

Associado ao vinho surgem outras vertentes que merecem continuar a ser reconhecidas, como o enoturismo e a gastronomia. O enoturismo, por exemplo, conta já com a “Rota dos Vinhos de Talha”, a que se associam, não só os recursos paisagísticos da região, como o património cultural, com destaque principal para a gastronomia, reconhecida que é a sua qualidade e variedade por terras alentejanas.

No Alentejo, refira-se, as condições climatéricas são consideradas como “mediterrânico/continental”, estando identificados alguns microclimas em resultado da influência das serras de Portel, S. Mamede e d’Ossa, contribuindo, cada uma, para um “terroir” específico, com a produção de vinhos tintos, branco e palhete (ou palheto), com características distintas.