Novo hospital do Oeste é uma urgência, alerta comissão de utentes

A Comissão de Utentes do Centro Hospitalar do Oeste mostra-se muito satisfeita com o anúncio do Ministro da Saúde que prometeu uma decisão sobre o local onde vai ser construído o novo hospital da região até março.

Há muitos anos que é pedida uma nova unidade que substitua os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche, que servem 300 mil utentes.

Vitor Dinis mostra-se satisfeito com o anúncio, mas critica a demora da construção e dá o exemplo do que acontece no setor privado. “Preocupa-nos o facto de ele dizer que iria demorar alguns anos a construção, quando ainda agora a CUF fez um grande hospital em Leiria num ano. Não percebo quando são coisas públicas como é que se demora dez anos, oito ou cinco. É evidente que a construção do novo Hospital do Oeste será de uma dimensão muito maior, mas que não demore um ano, que demore três ou quatro. Nos tempos que correm não se justifica que a construção de um demore tanto tempo.”

O mesmo responsável sublinha que a construção da nova unidade - fique em Torres Vedras ou no Bombarral - é uma urgência.

O ministro Manuel Pizarro recebeu o estudo feito pelos municípios da região e prometeu uma decisão para o primeiro trimestre do ano que vem.

“O compromisso que assumi é que o Ministério da Saúde vai naturalmente estudar exaustivamente este estudo, avaliar elementos complementares que venham a revelar-se úteis e tomar uma decisão sobre a localização da construção do futuro hospital do Oeste e o seu perfil funcional, tendo como limite o final do primeiro trimestre de 2023”, afirmou Manuel Pizarro aos jornalistas após uma reunião, à porta fechada, com autarcas da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Oeste.

O governante remeteu para depois dessa data a definição do perfil assistencial e o lançamento do concurso público a elaboração do projeto ou a definição do modelo de financiamento.

A região Oeste é servida pelo Centro Hospitalar do Oeste, que integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, servindo cerca de 300 mil habitantes dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.