Uma mulher aparentando 70 anos de idade foi hoje encontrada sem vida num tanque de uma habitação na localidade de Mancelos, no concelho de Amarante, distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Vila Meã.

A ocorrência foi registada às 10h30 e óbito declarado no local pela equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação do Vale do Sousa.

A GNR esteve no local e os bombeiros de Vila Meã afetaram duas viaturas e três elementos.