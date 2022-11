Lisboa tem o melhor terminal de cruzeiros da Europa

O Terminal de Cruzeiros de Lisboa conquistou o prémio de “Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa”, atribuído pelos World Cruise Awards, distinção que demonstra a “crescente importância” da infraestrutura para o turismo e cidade.

Lisboa conquistou o prémio de “Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa”, numa categoria em que estavam também nomeados os terminais de Civitavecchia, Amesterdão, Limassol, Málaga, Barcelona, Kiel, Mónaco, Oslo, Rostock-Warnemunde, Portsmouth, Valletta e Zadar, referiu a Administração do Porto de Lisboa (APL) em comunicado.

A APL salientou que este galardão é um “motivo de orgulho” e “prova da crescente importância do porto e do terminal para o turismo e para a cidade”.

“Esta distinção vem destacar as excecionais condições que Lisboa dispõe para acolher navios e passageiros de cruzeiro com exigências cada vez maiores, prestando, assim, um serviço de excelência a quem visita a capital portuguesa”, destacou António Caracol, administrador do Porto de Lisboa, citado no comunicado.

António Caracol sublinhou também que o prémio atribuído ao Terminal de Cruzeiros de Lisboa, inaugurado em novembro de 2017 e cujo custo global ascendeu a cerca de 28 milhões de euros, é importante numa fase em que a APL desenvolve um conjunto de ações numa “estratégia de valorização e qualificação da indústria de cruzeiros na cidade”, como ao nível da sustentabilidade.

“Acreditamos fortemente que Lisboa – como porto e destino de cruzeiros – garante uma resposta sustentável aos desafios presentes e futuros”, acrescentou.

Projeto da autoria do arquiteto Carrilho da Graça, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa tem uma área de 13.800 m2 e um cais com 1.490 metros de comprimento com capacidade para receber navios de vários tipos e dimensões com um calado até 12 metros.

Os World Cruise Awards, lançados em 2021, visam reconhecer a excelência no setor global de cruzeiros, sendo um evento “irmão” dos World Travel Awards, que distinguem os melhores exemplos de boas práticas no setor do Turismo, pode ler-se na nota de imprensa.