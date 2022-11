Infarmed retira medicamento para tratamento de Parkinson

A autoridade nacional do medicamento (Infarmed) mandou hoje retirar do mercado um lote do medicamento Rasagilina toLife para o tratamento da doença de Parkinson por ter sido detetada uma impureza acima do limite aceitável.

Por esta razão, a empresa Towa Pharmaceutical, SA irá proceder à recolha voluntária do lote n.º T002, com a validade novembro de 2024, do medicamento Rasagilina toLife, 1 mg, comprimido, com os números de registo 5664750 e 5664768, adianta o Infarmed num comunicado publicado no "site".

Na sequência desta situação, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde determinou "a suspensão imediata" da comercialização deste lote.

O Infarmed alerta as entidades que possuam este lote de medicamento em "stock" para não o venderem, dispensarem ou administrarem, devendo proceder à sua devolução.

Os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a este lote não devem interromper o tratamento e "logo que possível, devem contactar o médico para substituir por outro lote ou um medicamento alternativo", salienta.