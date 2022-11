Detida mulher suspeita de ameaçar de morte marido e atear fogo a viatura

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve uma mulher, de 28 anos, por suspeita de ter ameaçado com uma faca o marido e ateado incêndio a um veículo onde se encontravam ambos, informou esta terça-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que a mulher, residente numa freguesia limítrofe do concelho de Águeda, no distrito de Aveiro, foi detida pela prática dos crimes de incêndio e violência doméstica.

Os factos em investigação, segundo a Judiciária, ocorreram no sábado, cerca das 6h00, no contexto de uma discussão familiar, ocorrida no interior da viatura da família.

De acordo com os investigadores, a mulher terá ameaçado o marido com uma faca que lhe encostou ao pescoço e, acendendo vários fósforos, conseguiu incendiar o veículo.

"No interior do veículo encontrava-se apenas o casal, tendo o homem tentado extinguir as chamas sem sucesso e a viatura ardido totalmente. Encontrando-se ainda outros dois veículos estacionados nas proximidades, um deles sofreu danos exteriores", refere a mesma nota.

A PJ refere ainda que a detida foi presente a primeiro interrogatório judicial às autoridades judiciárias, na comarca da Aveiro, tendo ficado sujeita à medida de coação de apresentações periódicas semanais em posto policial.