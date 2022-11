Concessionárias disponíveis para subir portagens abaixo da inflação

A Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP) reforçou esta terça-feira a disponibilidade para uma atualização de preços para 2023 abaixo dos 10%, que resulta do mecanismo definido nos contratos.

Este ano, as propostas de atualização enviadas pelas concessionárias estão entre os 9% e 10% , "não tendo ainda havido resposta do concedente", acrescentou a associação.

A APCAP lembrou que o mecanismo de atualização anual de portagens está definido em todos os contratos de concessão e subconcessão nacionais, sendo nuns contratos de 90% do Índice de Preços no Consumidor (IPC) e noutros de 100%, medido entre setembro e outubro de cada ano, em função de cada contrato.

"São públicas as várias manifestações da APCAP e dos seus associados na disponibilidade para aplicação de uma atualização inferior ao estipulado nos contratos de concessão, aguardando-se uma resposta do concedente nesse sentido", sublinhou.

No sábado, o secretário-geral do PS, António Costa, afirmou que nada justificaria um aumento de 10% no preço das portagens e prometeu intervir para que não haja um "aproveitamento" da inflação.

"O que é que justificaria que as portagens subissem 10% no próximo mês de janeiro? Nada", afirmou no XX Congresso Federativo do PS/Castelo Branco, que se realizou na Covilhã.