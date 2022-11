Caso EDP. MP pede revogação do estatuto de assistente do ex-primeiro-ministro José Sócrates

O Ministério Público (MP) pediu a revogação do estatuto de assistente do ex-primeiro-ministro José Sócrates no caso EDP, que envolve o antigo ministro da Economia Manuel Pinho, com base num relatório sobre as comunicações e encontros entre ambos.

Em requerimento submetido ao juiz de instrução criminal Carlos Alexandre, o MP alegou que, perante as informações obtidas a partir do telemóvel apreendido a Manuel Pinho em buscas à residência em Braga onde está em prisão domiciliária, foi possível apurar a existência de 115 comunicações na rede social whatsapp (com anexos, mensagens escritas e de voz) trocadas entre arguido e assistente neste processo entre 16 de março e 3 de novembro deste ano.

O requerimento, que foi hoje noticiado pelo Correio da Manhã, menciona que foi efetuada uma análise forense preliminar ao telemóvel, existindo informações com eventual relevo para a investigação, nomeadamente ao nível de chamadas telefónicas.

Nesse registo, foram encontradas 23 comunicações entre José Sócrates e Manuel Pinho entre 10 de outubro e 03 de novembro deste ano, com destaque para nove comunicações no passado dia 03 de novembro, quando ocorreu a segunda busca domiciliária à casa de Gondizalves (Braga), onde o antigo ministro da Economia se encontra sujeito à medida de coação de Obrigação de Permanência na Habitação com Vigilância Eletrónica (OPHVE).

Da pesquisa efetuada foi ainda possível ao MP recuperar quatro fotografias que foram tiradas numa visita do ex-primeiro-ministro a Manuel Pinho na quinta em Braga, tendo uma das fotos sido incluída no requerimento.

O MP recordou a sua oposição a que José Sócrates fosse assistente no caso EDP e defendeu que “não é processualmente compreensível qual o tipo de colaboração com o MP (…) que este poderá ter, quais as provas que poderá oferecer ou requerer, considerando o seu comportamento durante o período em que teve esse estatuto”.