Vendas online representaram 17,2% da faturação das empresas em 2021

As vendas de bens e serviços através da Internet representaram 17,2% do volume de negócios das empresas em 2021, mais 0,2 pontos percentuais que em 2020, atingindo quase 50.000 milhões de euros, mais 10,7%, divulgou esta segunda-feira o INE.

Segundo o 'Inquérito à utilização de tecnologias da informação e da comunicação nas empresas', divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "comparativamente à União Europeia (UE-27), Portugal registou proporções inferiores neste indicador em 2015, 2016 e 2020 e superiores em 2017 e 2018, registando a mesma proporção em 2019".

Segundo o INE, no ano passado 19,6% das empresas efetuaram vendas de bens e/ou serviços através do comércio eletrónico, representando uma variação de +2,5 pontos percentuais face a 2020.

Por setor de atividade, destacaram-se o 'alojamento e restauração', com 39,1% das empresas a efetuarem vendas por comércio eletrónico (+4,7 pontos percentuais face a 2020), seguindo-se o 'comércio' com 32,3% (+7,6 pontos percentuais) e a 'informação e comunicação' com 17,7% (-4,0 pontos percentuais).

Das empresas que efetuaram vendas 'web', 98,1% fizeram-no para clientes localizados em Portugal, 42,3% em outros países da União Europeia e 31,6% no resto do mundo, representando um aumento de 1,0 ponto percentual nos clientes localizados em Portugal e uma diminuição de 7,9 pontos percentuais nos clientes estrangeiros.

O INE questionou as empresas que efetuaram vendas de bens e/ou serviços por 'website', 'apps' ou portais de comércio eletrónico (excluindo EDI, Intercâmbio Eletrónico de Dados) para outros países da União Europeia sobre as dificuldades sentidas em 2021 nestas vendas, tendo os resultados demonstrado "alterações significativas face a 2020".

Assim, 32,9% referiram os custos elevados de entrega e devolução de produtos aquando da venda (+13,2 pontos percentuais face a 2020), 24,3% as dificuldades relacionadas com o sistema do IVA nos países da UE (+17,4 pontos percentuais) e 8,9% as restrições impostas pelos parceiros empresariais sobre vendas para determinados países da UE (+0,3 pontos percentuais).

Já 6,9% apontaram a falta de conhecimentos de línguas estrangeiras para comunicar com os clientes (+3,5 pontos percentuais), 6,7% as dificuldades relacionadas com a resolução de queixas e litígios aquando da venda (-0,6 pontos percentuais) e 5,1% a adaptação da rotulagem dos produtos para vendas a outros países da UE (-0,1 pontos percentuais).

No que se refere à percentagem das vendas de bens e/ou serviços através do comércio eletrónico no total do volume de negócios, continuaram a destacar-se em 2021 as empresas com 250 ou mais pessoas ao serviço (22,7%). No entanto, neste escalão verificou-se um decréscimo de 0,7 pontos percentuais face a 2020.