Segurança Social confirma ciberataque

A Segurança Social confirma que foi alvo de um ciberataque, que resultou numa "intrusão intencional e maliciosa" na sua rede informática.

Em comunicado, esclarece que “da investigação forense do incidente de segurança, não foi apurado - até ao momento - qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas”.

"Foram de imediato desencadeadas as diligências necessárias, em estreita colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e especialistas em cibersegurança, no sentido de garantir a segurança dos sistemas e respetivos dados", lê-se no documento.

A evolução desta situação, garante ainda, “será atualizada sempre que as circunstâncias assim o exijam”.



Portugal tem vindo a ser alvo de vários ataques informáticos destacando-se, por exemplo, o ciberataque à TAP ocorrido em agosto e que resultou na divulgação “online” de dados pessoais de clientes da companhia aérea.

Em outubro, também a Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, foi vítima de um ataque informático com pedido de resgate, situação que criou constrangimentos, mas que não pôs em causa as aulas.

No mesmo mês também o BCP diz que sofreu um ataque informático de “entidades mal intencionadas” que acredita estarem fora do país.