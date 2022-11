Oito detidos por tráfico de droga em Braga e Barcelos

Oito homens com idades entre os 30 e os 60 anos foram detidos por tráfico de droga nos concelhos de Braga e Barcelos, informou a GNR.

Nesta ação de sábado foram apreendidas 2.915 doses/gramas de cocaína, 53 doses de heroína, 8.590 doses de haxixe (4,295 quilos), 9.939 euros em numerário, 14 telemóveis, quatro balanças de precisão, uma viatura, 3.000 cigarros por embalar em maço, 11.750 quilos de folha de tabaco triturado e 38.045 maços de tabaco vazios, por montar.

Também foram apreendidos 8.600 tubos de cigarros por encher, 3.050 caixas de volume de cigarros, duas máquinas para enchimento de cigarros, dois revólveres, uma arma de fogo artesanal e 308 munições de diversos calibres.

Em comunicado, a GNR adianta que as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação que decorria há vários meses pelo crime de tráfico de droga e na sequência do cumprimento de 12 mandados de busca domiciliária e a três mandados de detenção fora de flagrante delito em Braga e Barcelos.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Braga.